ИА «Ореанда-Новости» Госавтоинспекция предложила проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают изменение порядка получения водительских прав.

В соответствии с инициативой права на мотоцикл можно будет получить не ранее достижения 20-летнего возраста, при этом сначала нужно научиться водить маломощный мотоцикл, для чего будет введена новая подкатегория.

Право на управление грузовыми машинами и автобусами может будет получить при достижении возраста 21 года и 24 лет соответственно. При этом такие водительские удостоверения будут выдаваться лишь тем, что имеет опыт вождения легковой машины не менее года.

Что касается легковых автомобилей, здесь нововведение касается 17-летных граждан: им будет предоставлено право водить машину с сопровождающим лицом, имеющим соответствующий стаж.