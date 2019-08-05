ИА «Ореанда-Новости» В международном аэропорту Гонконга были отменены около 230 рейсов в связи с продолжающимися массовыми протестами и общегородской забастовкой. До 6 часов 6 августа в аэропорту будет работать лишь одна-единственная взлётно-посадочная полоса. Сообщается, что больше всего пострадало авиасообщение с азиатскими регионами. Администрация через официальный сайт порекомендовала пассажирам проверять в авиакомпаниях информацию о полётах и приезжать в аэропорт лишь после подтверждения сведений о месте и времени вылета.

Манифестанты указывают на то, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться в том числе на активистов антикитайских движений. В связи с протестами парламент Гонконга принял решение о приостановлении рассмотрения законопроекта.