ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ДТП произошло 18 мая в Кемеровской области, женщина на БелАЗе совершала манёвр и раздавила бензовоз. Водитель отделалась административным протоколом и штрафом.

В Госавтоинспекции сообщают , что инцидент произошел днём в в 12:50 по местному времени на кузбасском угольном разрезе «Поляны». Виновницей в наезде на автоцистерну признали 38-летнюю женщину. В полицию позвонили сами участники ДТП, схему случившегося также для сотрудников правоохранительных органов нарисовали самостоятельно.

Дело в том, что водитель БелАЗа не убедилась в безопасности перед совершением маневра и, отъезжая от заправки, раздавила левую кабину КамАЗа, но к счастью никто не пострадал. Водитель КамАЗа также начинал в этот момент выезжать с парковки, отмечают в ведомстве.

За нарушение правил маневрирования, в отношении женщины составили административный протокол, этот пункт подразумевает выплату штрафа в размере 500 рублей.

На угольных разрезах России уже случались происшествия с участием карьерной техники, некоторые из них были куда трагичнее, чем этот случай.Так в 2018 году случилось уже две аварии.

20 февраля в Новокузнецке погибло два пассажира легкового автомобиля Nissan Avenir, в него въехал БелАЗ. Водитель легковушки выжил, но попал с травмами в больницу. Случилось это также на угольном разрезе.

Еще один случай с человеческими жертвами произошел в конце января в Кемеровском районе. Там на разрезе «Кедровский» самосвал БелАЗ врезался в легковой автомобиль УАЗ.

А год назад в апреле у БелАЗа взорвалось и отлетело колесо, угодило оно прямо на припаркованную недалеко машину – иномарку. Водителю повезло, что в этот момент он не находился в автомобиле. Никто не пострадал.

Не так давно на разрезе «Распадский» самосвал весом 136 тонн упал с тридцатиметровой высоты, водитель «родился в рубашке» и выжил.