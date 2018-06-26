ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СМИ узнали, что Рамзан Кадыров попросил у президента России рассмотреть предложение по запуску в Грозный высокоскоростной железнодорожной магистрали. Информирует об этом газета «Коммерсантъ».

Глава Чечни предложил Владимиру Путину в ходе строительства магистрали от Москвы до Адлера начать работу с Ростова до Краснодара, а там присоединить к ней ещё одну ветку до Грозного и Махачкалы. Рамзан Кадыров предлагает сделать это в перспективе до 2025 года.

Дело в том, что по информации издания, Российская железная дорога действительно намеревается организовать строительство магистрали Центр – Юг, но только не с участка Ростов-на-Дону – Краснодар, а с участка Москва-Тула. Он будет протяжённостью 194 километра. При этом дополнительных веток-ответвлений до Махачкалы и Грозного он не подразумевает, по крайней мере в ближайшие годы.

В свою очередь Владимир Путин не отказался с ходу от предложения Кадырова, он велел правительству заняться этим вопросом, рассмотреть его. Ответственными за это он назначил министра экономического развития и главу Министерства транспорта. По данным РИА Новости, эту информацию в ведомствах подтвердили. Это значит, что Максим Орешкин и Евгений Дитрих займутся вопросом возможности такого варианта строительства, а позже доложат свои выводы Путину. Эти планы должны быть изначально оценены на социально-экономические эффекты, только после этого решится вопрос о возможности или невозможности удовлетворения просьбы Кадырова.

По предварительным подсчётам, стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали может потратить из бюджета более триллиона рублей.

Согласно предложению Кадырову, дополнительная ветка до Грозного и Махачкалы должна проходить через Майкоп, Черкесск, Кавминводы, Нальчик и Владикавказ.

«Коммерсантъ» пишет, что письмо Кадырова пришло президенту 15 июня.