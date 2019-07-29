 ИА «Ореанда-Новости». После двухнедельного короративного отпуска сегодня возобновила свою работу компания КамАЗ.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 Для большей части работников ОАО «КамАЗ» начался новый рабочий период.  Все главные  производственные предприятия в период "отдыха" были временно остановлены.  А отделы, занимающиеся продажами, лизингом, планированием и подготовкой продукции и услуг, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования, не останавливались и продолжали выполнять свою трудовую деятельность.  Эти сотрудники отдыхают по специально разработанному графику отпусков.

 В пресс-службе отметили, что остановка производства не повлияла на продажи автомобилей на рынке.  Инвентарь полностью покрыл спрос.  А в новом полугодии компания готовится к запуску серийного производства новых моделей премиум-сегмента - КАМАЗ-54901 с новейшей кабиной.  Трактор уже в обычной комплектации имеет удобную кабину шириной 2,5 метра.