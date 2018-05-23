ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дорога должна расположится над Москвой рекой и проходить от «Лужников» до Воробьевых гор. Но заместитель мэра Марат Хуснуллин, который решает вопросы строительной политики в Москве, заявил сегодня журналистам о том, что теперь открытие запланировано после чемпионата.

Причины задержки не в конструкции, все капитальные работы по ее сооружению и установке уже завершены. Проблема в монтаже инженерных сетей, которые не успевают завершить к мероприятию. В данный момент на объекте проходит их пуск и наладка. Сама же канатная дорога уже закончена.

Однако во время проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, и самих матчей некоторые фундаментальные пусконаладочные работы придется приостановить. Однако сообщается, что только на отдельных участках дороги. При этом длиться чемпионат будет два месяца с 14 июня по 15 июля.



В длину канатная дорога составит 737 метров, запланировано три станции: первая на улице Косыгина, вторая и третья на Воробьевской и Лужнецкой набережной. Зимой ее планируют использовать в качестве подъемника на трамплин в Воробьевых горах для спортсменов-горнолыжников.

Напомним, чемпионат мира по футболу затронет 10 городов России, кроме Москвы. Матчи пройдут до 15 июля в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. При этом открытие, финал и какой-то из полуфиналов будет в «Лужниках».

Решение о возведении в Москве канатной дороги власти города приняли два года назад – в 2016-м. Заказчиком проекта выступает столичная компания «Спортивные технологии». Обещанная пропускная способность должна достигнуть 1 600 человек в час. Это должно разгрузить улицы Москвы от столпотворения.