ИА «Ореанда-Новости» . «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили в среднем на 1%. Это самая маленькая корректировка на рынке среди других компаний, сообщил изданию «РИА Новости» представитель организации.

Автомобили в России начинают дорожать под воздействием увеличения курса основных мировых валют к рублю, этот рост не будет одномоментным и составит порядка 10% в зависимости от состояния макроэкономических показателей. При этом ряд брендов уже запустили процесс переписывания ценников - машины «Renault» подорожали на 1,14%, «Volkswagen» на 17-90 тысяч рублей, «Kia» - подорожали на 1%, машины «Peugeot» и «Citroen» - почти на 2%.

Ранее сообщалось, что руководство «АвтоВАЗ» рассматривает возможность увеличения цен на фоне падения стоимости нефти, колебания курса рубля, а также цены сырья.