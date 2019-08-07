ИА «Ореанда-Новости». The National Interest опубликовал список самых мощных кораблей в мире. На первом месте оказался советский атомный крейсер "Петр Великий".

Несмотря на то, что длина корабля составляет 250 метров, что на 20 процентов меньше, чем у авианосца США, «Петр Великий» оказался мощнее американского арсенала.

По данным газеты, водоизмещение крейсера составляет более 24 тысяч тонн. Разгоняется до 32 узлов. Эта скорость достигается благодаря паровым и атомным установкам. Вместе они производят 600 мегаватт. «Петр Великий» оснащен ракетами Гранит П-700. Эти суда были построены в Советском Союзе и США после Второй мировой войны.

С Балтийской конвеера сошли четыре корабля проекта 1144 «Орлан», и лишь упомянутый крейсер остался в строю. Из-за невозможности на данный момент строить такие крупные военные корабли Россия намерена восстановить «Адмирала Нахимова». Планируется, что он вернётся на флот в 2022 году.