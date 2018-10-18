ИА «Ореанда-Новости» В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолёт Л-39. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что это был плановый учебно-тренировочный полёт. Он проходил у станицы Должанской.

"Сегодня около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39. Поиском лётчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолёт выполнял полет без боекомплекта", - сказали в Минобороны.

Согласно полученной в экстренных службах региона информации, на борту находились только два летчика. Они успели катапультироваться. На данный момент поисково-спасательная группа осуществляет их поиски. Пострадавших нет. Самолёт упал в Азовское море, примерно в двух километрах от берега в районе в районе населенного пункта Должанская.

Учебно-тренировочный реактивный самолёт Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

В связи с крушение самолёта будет начато расследование. Первая версия, определяющая причину крушения – техническая неисправность. Следует отметить, что полёт был учебный и выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение самолет Су-27УБ, в результате происшествия погибли украинский и американский пилоты.