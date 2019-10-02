Аналитики «Левада-центра» провели собственный социологический опрос.

Российская негосударственная исследовательская компания «Левада-центр» провела исследование, главным предметом которого стали услуги такси. Этот вид транспорта входит в тройку востребованных средств передвижения среди россиян. Половина опрошенных отметила, что вызывают такси один – два раза в месяц. Двадцать пять процентов пользуются услугами такси несколько раз в неделю.

Аналитики центра отметили, что россияне всё чаще пересаживаются из общественного транспорта в такси, чем и вызван растущий спрос на этот вид услуг. Более половины анкетируемых заявили, что стали чаще пользоваться услугами такси в ущерб поездкам на общественном транспорте. Часть населения (одиннадцать процентов) пересели в такси из личного автомобиля.

Что касается времени, которое готовы потратить российские жители на поездки в такси, то ситуация выглядит следующим образом. В среднем, одна поездка занимает около двадцати одной минуты. Здесь показатель зависит от масштаба города. В городах, численность населения которого превышает миллион жителей, люди проводят до двадцати трёх минут в такси. В малых городах поездка занимает пятнадцать минут. Наиболее продолжительные по времени поездки зафиксированы в столице государства – в среднем, показатель достигает тридцать минут.

Средний чек на одну поездку составил двести двадцать три рубля. Россияне предпочитают оплатить услуги такси наличными деньгами – семьдесят семь процентов респондентов выбрали этот способ оплаты. Примечательно, что чек за поездку люди не берут – более половины опрошенных вообще не знали о такой возможности.