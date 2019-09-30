ИА «Ореанда-Новости» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на рассмотрение депутатами городской думы вскоре будет внесён законопроект, подразумевающий отмену транспортного налога на электромобили.

По мнению политика, данная мера даст возможность поддержать развитие электрического транспорта в мегаполисе. «Чтобы ещё как-то стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесём в думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке-лизингу этого транспорта», – сказал Собянин.

По словам главы столичной администрации, в целях развития данного сегмента правительство города и ПАО «Россети» достигли договорённости об установке 300 зарядных станций для электромобилей в период 2019–2023 годов. Собянин также отметил, что Москва постепенно переходит с традиционного общественного транспорта, оборудованного двигателями внутреннего сгорания, к средствам передвижения на электрической тяге.