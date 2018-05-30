ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В интервью газете «Аргументы и факты» мэр Столицы рассказал читателям об интересующих их вопросах. Собянин рассказал о будущем транспорте в столице, фестивалях и пляжных зонах. Поднял тему вокзала и станций метро.

Сергей Собянин уточнил для читателей, что полюбившийся им фестиваль «Рыбная неделя» в будущем не будет «гулять» по календарю. Его сделают традиционным весенним событием. Формат проводить фестиваль весной понравился многим столичным жителям, это решили закрепить.

С 1 июня в Москве официально откроют 11 пляжей, всего будет работать 118 мест для отдыха вблизи водоёмов. При этом семь пляжей сейчас находится на реконструкции, купание на них пока запрещено. Три зоны отдыха у воды «получили новый облик», говорит мэр. Это пруды в Зеленограде и в Кунцеве, а также пляж «Левобережный».

Собянин рассказал, что на проспекте Рязанском в Москве, где сейчас идёт масштабная стройка, в будущем откроют две станции метро под названием «Нижегородская». Случится это через год или два. Эти станции под одним общим названием будут находиться в составе Кожуховской линии и Большой кольцевой.

Там несколько платформ соединят переходами, сведут вместе четыре линии, чтобы получился удобный пересадочный узел.

Ещё в Москве появится новый вокзал. Это произойдёт, когда Российская железная дорога закончит строить высокоскоростную магистраль «Москва – Казань».

Возможно, поезда начнут останавливаться на Карачарово. Эту платформу, кстати, планируется передвинуть поближе к другим станциям метро.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение трёх лет может появиться новый вид транспорта, который станет общественным и разгрузит движение на дорогах. Это канатная дорога, её думают запустить от «Речного вокзала» до станции метро «Сходненская». Такая новость прозвучала от Собянина на ПМЭФ 25 мая.

Проект требует инвестиции около 4 млрд рублей. Если найдётся инвестор, то он сможет эксплуатировать эту канатную дорогу 22 года, после она перейдёт Москве на правах собственности.