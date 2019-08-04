ИА «Ореанда-Новости».  Как правило, иностранные автопроизводители часто доставляют тягачи в Россию.  Однако эта модель стала исключением - трёхосный тягач Mercedes Astros обладает самым мощным двигателем в своей линейке.

  Особенностью этой модификации является оснащение самого мощного двигателя ОМ 473 объёмом около 16 литров и мощностью 625 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач PowerShift 3 с системой КПП, запрограммированной для регулировки переключения передач с учетом особенностей  дороги и местности.

  Также сообщается, что высота салона внутри составляет два метра.  Модель, переданная российскому клиенту, будет перевозить тяжелую технику John Deere по всей стране.

  Что касается стоимости трактора, в настоящее время нет информации об этом, но можно заранее предположить, что такой автомобиль не будет дешёвым.