ИА «Ореанда-Новости». Как правило, иностранные автопроизводители часто доставляют тягачи в Россию. Однако эта модель стала исключением - трёхосный тягач Mercedes Astros обладает самым мощным двигателем в своей линейке.

Особенностью этой модификации является оснащение самого мощного двигателя ОМ 473 объёмом около 16 литров и мощностью 625 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач PowerShift 3 с системой КПП, запрограммированной для регулировки переключения передач с учетом особенностей дороги и местности.

Также сообщается, что высота салона внутри составляет два метра. Модель, переданная российскому клиенту, будет перевозить тяжелую технику John Deere по всей стране.

Что касается стоимости трактора, в настоящее время нет информации об этом, но можно заранее предположить, что такой автомобиль не будет дешёвым.