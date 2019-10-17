17.10.2019, 16:33
Минтранс озвучил условия для уменьшения стоимости авиабилетов
ИА «Ореанда-Новости». Минтранс России озвучил условия, необходимые для уменьшения стоимости авиабилетов.
По словам заместителя главы Минтранса РФ Александра Юрчика, для уменьшения стоимости авиабилетов необходимо установить конкурентность на рынке продаж. Это единственный вариант, при котором можно добиться снижение цен. Причём это не надо даже вводить на законодательном уровне.
По его мнению, «здоровая» конкуренция заставит авиакомпании самостоятельно снижать цены. Главное - создать необходимые для этого условия. Граждане должны иметь выбор между несколькими авиаперевозчиками, только после этого цены перестанут так расти.
По словам заместителя главы Минтранса РФ Александра Юрчика, для уменьшения стоимости авиабилетов необходимо установить конкурентность на рынке продаж. Это единственный вариант, при котором можно добиться снижение цен. Причём это не надо даже вводить на законодательном уровне.
По его мнению, «здоровая» конкуренция заставит авиакомпании самостоятельно снижать цены. Главное - создать необходимые для этого условия. Граждане должны иметь выбор между несколькими авиаперевозчиками, только после этого цены перестанут так расти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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