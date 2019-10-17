По словам заместителя главы Минтранса РФ Александра Юрчика, для уменьшения стоимости авиабилетов необходимоконкурентность. Это единственный вариант, при котором можно добиться снижение цен. Причём это не надо даже вводить на законодательном уровне.По его мнению,Главное - создать необходимые для этого условия.между несколькими авиаперевозчиками, только после этого цены перестанут так расти.