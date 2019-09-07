ИА «Ореанда-Новости». Министерство внутренних дел России разработало поправки к Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» и другие нормативные акты, которые дадут несовершеннолетним право управлять автомобилем в присутствии опытного водителя. Об этом сообщается на сайте министерства МВД РФ.

Отмечается, что поправки касаются автомобилей категории "В". Они будут действительны только в том случае, если молодой водитель сдаст все необходимые экзамены. Инновационные условия предполагают разработку кабинета.

Госдума посчитала, что такое нововведение может привести к злоупотреблениям и даже к прощению нарушений за плату. Логичнее либо полностью снизить возраст вождения, когда полная ответственность будет ложиться на человека младше 18 лет, либо оставить все без изменений.