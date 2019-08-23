Об этом прозвучало в ходе проведения заседания Правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам вице-премьера республики Рамазана Джафарова, говорить о том, что ситуация на дорогах полностью урегулирована, пока рано. Несмотря на снижение случаев аварий на дорогах, республике всё же есть куда стремиться. Основными показателями, характеризующие позитивную обстановку на дорогах, являются уровень аварийности, травматизм и гибель людей. Число дорожно-транспортных происшествий за семь месяцев текущего года снизилось на тринадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, зафиксировано и падение процента раненых (на шестнадцать процентов) и погибших людей (на двадцать девять процентов).

В ходе заседания были озвучены и причины снижения аварийных случаев на дагестанских дорогах. Значительная доля в этом процессе принадлежит внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На территории республики было установлено сто два новых рубежа контроля за скоростью движущегося транспорта, девяносто восемь из которых уже успешно функционируют. Рамазан Джафаров отметил, что полученные результаты являются следствием слаженной и эффективной работы нескольких ведомств.

Состояние на дорогах подтвердил и заместитель начальника Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Дагестан Мурад Османов. В своём выступлении он более подробно рассказал о принятых правительством мерах по снижению уровня аварийности на дорогах, которые приводят к стабилизации состояния на дагестанских дорогах.