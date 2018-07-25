Максимальная масса поездов, которые смогут передвигаться по мосту, превышает 7 тысяч тонн.



Пассажирские поезда смогут двигаться со скоростью не более 120 км/ч, для грузовых поездов этот предел 80 км/ч. Специалисты подчеркивают, что передвигаться по железнодорожным путям можно при температурах от -27 до +57 градусов. Предполагается, что на мосту частично будут сооружать бесстыковой путь длиной более 400 метров.



"Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно", — прокомментировали в пресс-службе. Строителям так же необходимо будет закончить формирование основы из 90 тысяч кубов щебня. После этого будут осуществлены работы по созданию уравнительных стыков, которых на двух путях предполагается 43 штуки.

Железнодорожную часть моста введут в эксплуатацию не раньше 2019 года, так как все еще ведется строительство – это полностью соответствует графику. Большинство несущих конструкций - почти 70% - уже готово.



Так все 3643 свои уже погружены в воду на своих местах, установлено почти 95% несущих опор, собрано более 63% металлических конструкций пролетных сооружений, которые запланированы по проекту. Подрядчик отмечает, что в целом железнодорожная часть конструкции готова более чем на две трети.

Напомним, что в середине мая было открыто движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей. Это произошло существенно раньше срока. Пропускная способность четырехполосной трассы составляет 40 тысяч машин в сутки. Осенью текущего года движение по мосту будет доступно для грузового транспорта.

На сегодняшний день, Крымский мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, считается наиболее протяженным не только в России, но и во всей Европе. Его общая протяженность почти 20 километров.