ИА «Ореанда-Новости». Малый ракетный корабль (ИРАС) «Торнадо» находился в рамках модернизации нового вооружения. На МРК теперь установлена ​​универсальная 76-мм автоматическая пушка АК-176МА и комплекс противокорабельных ракет «Уран», сообщает пресс-служба Восточного военного округа 2 августа.

Таргетирование осуществляется с помощью волоконно-оптической станции, которая позволяет обнаружить потенциального противника в любых погодных условиях. Контрольное устройство отвечает автоматической системой. В настоящее время это подразделение является основной базой Тихоокеанского флота, где она совершила самостоятельный рейс.

Планируется, что к концу года, когда пройдут испытания всех систем и вооружений, малый ракетный корабль "Торнадо" вернётся в силы постоянной готовности флота.