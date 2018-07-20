Напомним, что компания «Яндекс» совместно с правительством Москвы заключили договор о сотрудничестве в сфере развития городского пассажирского транспорта. Также участие в проекте примут представители других организаций, в частности Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «Нами», публичное акционерное общество «КАМАЗ», а также общество с ограниченной ответственностью «УК Группа Газ».

Совсем недавно стали известны подробности соглашения, которое было заключено на срок пять лет. В документе прописаны аспекты развития и внедрения технологий телематических транспортных систем и повсеместного использования интеллектуальных автомобильных систем. Основной упор делается на запуск машин городского транспорта с технологией беспилотного управления. Предполагается, что беспилотники будут представлены на всех видах пассажирского транспорта.

Стало известно, что компании-участницы запускаемого проекта примут активное участие в подготовке кадров, которые будут участвовать в разработке, внедрении и сопровождении городского транспорта с беспилотной системой управления. Особое внимание будет уделено операторам, которые будут заниматься эксплуатацией данных машин.

Как сообщается, внедрение беспилотных технологий требует пересмотра законодательной базы в транспортной сфере.



По словам будущих разработчиков, будут созданы единые технологические стандарты для машин и оборудования с внедренными интеллектуальными системами. Также будет разработана система оценивания операторов беспилотных автомобилей, и, скорее всего, им будет выдаваться специальная лицензия на управление беспилотным городским транспортом.

По словам Максима Ликсутова, заместителя Мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, на сегодняшний день решается вопрос об участии беспилотных машин в дорожном движении. Главными обсуждаемыми проблемами стали регистрация беспилотников, их страхование, а также вопросы о дорожно-транспортных происшествиях с участием таких машин. Эксперты еще не пришли к единому выводу об ответственном лице в случае ДТП: будет ли это разработчик программного обеспечения для беспилотного автомобиля или же производитель машин.

Ожидаемые сроки появления беспилотного городского транспорта на улицах Москвы составляет 10-15 лет.