ИА «Ореанда-Новости». Рейтинг самых ожидаемых новых авто из автосалонов, которые пройдут во Франкфурте в середине сентября, представил портал «Speedme.ru». Одной из главных презентаций будущего автосалона является показ нового внедорожника Land Rover Defender.

Следующей интересной новинкой, по мнению экспертов, станет электромобиль Honda Е, который стал первым электромобилем марки. Citicar будет представлен в двух версиях - мощностью 134 л.с. и 152 л.с. с размещением силовой установки на задней оси. Аудитория должна быть впечатлена концепцией Audi AI: TRAIL, разработанной для преодоления тяжёлых условий бездорожья.

Другим лидером по количеству просмотров, несомненно, станет концепт Hyundai 45 EV, построенный на новой модульной архитектуре, специально разработанной для электромобилей. Замкнул список самых ожидаемых новых автосалонов во Франкфурте гибридный суперкар Lamborghini Terzo Millennio.