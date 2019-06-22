ИА «Ореанда-Новости». Холдинг от «Ростеха» «Росэлектроника» представила новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Эта система базируется на компании КАМАЗ.

Договорённости с ПАО «КАМАЗ», по заверению руководителя проекта Константина Фурсикова, уже достигнуты. При реализации плана учитывалась необходимость в импортозамещении. Руководитель также отметил, что в работе досмотрового комплекса будут включены все технологические новинки, которые используют ведущие компании.

Проект будет представлен в декабре нынешнего года на базе шасси «КамАЗ». На данный момент этот мобильный досмотровый комплекс используется на шасси автомобиля Scania.