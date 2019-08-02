ИА «Ореанда-Новости». Новейший бронированный автомобиль «Атлет» «Военно-промышленной компании» (ВПК) начнет предварительные испытания в понедельник, 5 августа. Об этом сообщил генеральный директор «ВПК» Александр Красовицкий.

Новое поколение бронетехники под названием «Атлет» было создано на базе устоявшихся на рынке «Тигров». Сначала эти машины были показаны публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в конце июня. Бронемашина имеет колесную формулу 4х4 и предназначена для перевозки персонала и грузов.

Указывает, что новый броневик «Атлет» отличается от «Тигра» высокой минной стойкостью. Также новинка оснащена более мощным дизельным двигателем ЯМЗ-5347−24 мощностью 240 л.с. Кроме того, разработчики увеличили мощность «Атлета» до 1,6 тонны.