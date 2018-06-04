ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ближайшее время в столичном метро состоятся некоторые изменения и нововведения. Так, например, появятся указатели на английском языке, а на выходе появятся новые карты, чтобы иностранцы не заблудились на местности. Для столичных гостиниц ввели обязательную классификацию, также им необходимо доказать уровень качества обслуживания.

В России продолжаются масштабная компания подготовки к чемпионату мира по футболу. Ведь это значит, что в страну приедет много туристов со всех стран мира, чтобы посмотреть футбольные поединки в живую и поддержать команду своей страны. Москве и другим городам необходимо быть во всеоружии, чтобы не упасть в грязь лицом.

Уже 130 отелей, апартаментов и хостелов доказали свою готовность к Чемпионату мира, это значит, что в Москве уже 1453 места, которые прошли классификацию.

Напомним, с начала прошлого года для всех гостиниц стало обязательным прохождение процедуры получения «звезды». Чем выше качество – тем больше звёзд. Москомспорт заверил, что следит, чтоб ни одна из гостиниц незаконно не «добавила» себе лишнюю звезду. За ценами в номерах тоже следят, чтобы они не «взвинтились» перед началом. Для номеров эконом ввели лимит – не дороже 3 480 рублей за сутки проживания, в однозвездочных отелях – не более 6 970 рублей, для трёхзвёздочных номеров лимит 12 250 рублей.

Ожидается, что в Москву прибудет около одного миллиона болельщиков, причём 400 тысяч из них будет иностранцами.

Метро готовится, что там будут люди не говорящие на русском. Поэтому все указатели там будут на английском, появятся дубляжи названий станций. Плюс, выходя из подземки, туристы смогут ориентироваться по картам близлежащей местности.





