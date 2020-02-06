06.02.2020, 16:58
Новый Cadillac Escalade с автопилотом представили в Лос-Анджелесе
ИА «Ореанда-Новости». Корпорация General Motors представила абсолютно новый Cadillac Escalade 2021, главная особенность которого — функция автопилота Super Cruise.
Помогать машине ездить без помощи живого водителя будут специально разработанные для этих целей OLED-экран и система AR-навигации. Новый монитор повышенной чёткости с диагональю 38 дюймов является самым крупным экраном в автоиндустрии, хотя фактически он состоит из трёх дисплеев, центрального, а также небольших мониторов справа и слева.
Также производитель обновлённого Cadillac Escalade позаботился и о любителях качественного звука: в премиум-комплектации доступна аудиосистема с 36 динамиками.
Помогать машине ездить без помощи живого водителя будут специально разработанные для этих целей OLED-экран и система AR-навигации. Новый монитор повышенной чёткости с диагональю 38 дюймов является самым крупным экраном в автоиндустрии, хотя фактически он состоит из трёх дисплеев, центрального, а также небольших мониторов справа и слева.
Также производитель обновлённого Cadillac Escalade позаботился и о любителях качественного звука: в премиум-комплектации доступна аудиосистема с 36 динамиками.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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