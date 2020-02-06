ИА «Ореанда-Новости». Корпорация General Motors представила абсолютно новый Cadillac Escalade 2021, главная особенность которого — функция автопилота Super Cruise.

Помогать машине ездить без помощи живого водителя будут специально разработанные для этих целей OLED-экран и система AR-навигации. Новый монитор повышенной чёткости с диагональю 38 дюймов является самым крупным экраном в автоиндустрии, хотя фактически он состоит из трёх дисплеев, центрального, а также небольших мониторов справа и слева.

Также производитель обновлённого Cadillac Escalade позаботился и о любителях качественного звука: в премиум-комплектации доступна аудиосистема с 36 динамиками.