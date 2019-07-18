18.07.2019, 21:48
Объявлен топ-6 самых красивых автомобилей
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты проанализировали российский автомобильный рынок и составили список самых красивых из них. В топ попали только те авто, которые привлекали покупателей необычным и продуманным дизайном.
Шестое место занял Audi Q7. Пятое место было отдано Toyota Mark II, выпуск которого закрыли в 2004 году. Четвёртое место досталась минивэну Mitsubishi Grandis.
Третье место занял кроссовер Renault Arkana. Второе место эксперты отдали Range Rover Velar, который совсем недавно появился на рынке в России. Титулом самого красивого автомобиля обзавёлся Mercedes-Benz S-klasse W222. Эксперты посчитали, что его необычная конструкция и современный внешний вид достойны первой строчки топа.
Однако эксперты уверяют, что в каждой из этих машин им удалось найти оригинальность и элегантность, и именно это делает каждый автомобиль уникальным.
Шестое место занял Audi Q7. Пятое место было отдано Toyota Mark II, выпуск которого закрыли в 2004 году. Четвёртое место досталась минивэну Mitsubishi Grandis.
Третье место занял кроссовер Renault Arkana. Второе место эксперты отдали Range Rover Velar, который совсем недавно появился на рынке в России. Титулом самого красивого автомобиля обзавёлся Mercedes-Benz S-klasse W222. Эксперты посчитали, что его необычная конструкция и современный внешний вид достойны первой строчки топа.
Однако эксперты уверяют, что в каждой из этих машин им удалось найти оригинальность и элегантность, и именно это делает каждый автомобиль уникальным.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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