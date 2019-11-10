ИА «Ореанда-Новости» Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании «Победа», в ходе полёта из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары вследствие хулиганского поведения одной из пассажирок.

Пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщила, что причиной инцидента стал факт курения электронной сигареты в туалете самолёта. Виновная в нарушении правил женщина 1988 года рождения была снята с рейса. Спустя час лайнер продолжил полёт к пункту назначения.

Ранее телеканал РЕН ТВ и челябинский интернет-портал «Пчела» без ссылки на источники сообщили, что причиной вынужденной посадки стал дебош, устроенный мужчиной. Журналисты сообщили, что командир экипажа посадил самолёт в Самаре и виновный был передан в руки сотрудников правоохранительных органов.