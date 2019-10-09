, однако с неё сняли все иностранные наименования, что подтверждает смену владельца. Правительство России не прокомментировало информацию о транспортировке объекта по запросу издательства «РИА Новости». Ранее было указано, что плавучий космодром «Морской старт»Для совершения передачи пусковой системы необходимо официальное разрешение Госдепартаментра Соединенных штатов Америки. Сейчас по этому поводу