09.10.2019, 00:05
Плавучий космодром «Морской старт» готовят к транспортировке в Россию
ИА «Ореанда-Новости». Передвижной космодром«Морской старт» готовят к транспортировке из Соединенных штатов Америки в Россию, сообщает издательство «РИА Новости».
Пусковая система находится в частной собственности в США, однако с неё сняли все иностранные наименования, что подтверждает смену владельца. Правительство России не прокомментировало информацию о транспортировке объекта по запросу издательства «РИА Новости». Ранее было указано, что плавучий космодром «Морской старт» будет транспортирован на Дальний Восток, предположительно во Владивосток.
Для совершения передачи пусковой системы необходимо официальное разрешение Госдепартаментра Соединенных штатов Америки. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.
Пусковая система находится в частной собственности в США, однако с неё сняли все иностранные наименования, что подтверждает смену владельца. Правительство России не прокомментировало информацию о транспортировке объекта по запросу издательства «РИА Новости». Ранее было указано, что плавучий космодром «Морской старт» будет транспортирован на Дальний Восток, предположительно во Владивосток.
Для совершения передачи пусковой системы необходимо официальное разрешение Госдепартаментра Соединенных штатов Америки. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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