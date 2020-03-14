ИА «Ореанда-Новости». Самолёт Будапешт-Москва, подавший сигнал тревоги, штатно сел в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в авиационных кругах.

Сообщается, что на борту сработал датчик поломки кондиционера. Это и стало причиной снижения пассажирского самолёта, следующего из Будапешта в Москву. Пилоты следовали правилам, уточняет источник.

Ранее самолёт Будапешт-Москва менее чем через полчаса после взлёта подал сигнал тревоги, а затем снизился до 4,5 тысяч метров. Нормальной высотой полёта пассажирских лайнеров является отметка в 10-11 тысяч метров.