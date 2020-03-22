ИА «Ореанда-Новости» . Грузовой поезд врезался в заглохший на железнодорожном переезде лесовоз на перегоне Болотная – Амга в воскресенье, 22 марта. О происшествии рассказали представители пресс-службы АО «Железные дороги Якутии».

Инцидент случился на 420 километре перегона. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем-лесовозом без опознавательных признаков, который стоял на железнодорожном переезде. По предварительной версии, лесовоз заглох и не смог уехать с опасного участка дороги.

Все последствия ДТП были устранены в течение полутора часов, авария не повлияла на график движения поездов по данным путям.