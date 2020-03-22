22.03.2020, 14:47
Поезд столкнулся с заглохшим лесовозом на переезде в Якутии
ИА «Ореанда-Новости». Грузовой поезд врезался в заглохший на железнодорожном переезде лесовоз на перегоне Болотная – Амга в воскресенье, 22 марта. О происшествии рассказали представители пресс-службы АО «Железные дороги Якутии».
Инцидент случился на 420 километре перегона. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем-лесовозом без опознавательных признаков, который стоял на железнодорожном переезде. По предварительной версии, лесовоз заглох и не смог уехать с опасного участка дороги.Машинист поезда применил систему экстренного торможения и предпринял все возможные меры для предотвращения столкновения. В результате происшествия никто не пострадал, поезд и лесовоз получили повреждения. Все последствия ДТП были устранены в течение полутора часов, авария не повлияла на график движения поездов по данным путям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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