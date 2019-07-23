ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время россияне смогут зарегистрировать свои автомобили без получения номерного знака. В дальнейшем водитель может приобрести его самостоятельно в специальных организациях. Соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.

Согласно законопроекту, будет достурна регистрации авто, как с выдачей госномеров, так и без них. В последнем случае владелец сможет самостоятельно приобрести их в уполномоченной организации. Это должно решить проблему отсутствия производителей номерных знаков в некоторых регионах. В пояснительных материалах Комитета по транспорту отмечалось, что только 11 регионов были обеспечены достаточными производственными точками для государственных номеров в России, а в 32 этот показатель не превышает 30%.

В то же время производители будут нести ответственность за искажение регистрационных данных машин, их маркировку и за нарушение процедуры государственной регистрации.