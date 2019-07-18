ИА «Ореанда-Новости». Компания Porsche рассказала о своей новой разработке. Однако речь идёт не о новых автомобилях или их улучшенных деталях. На этот раз компания намерена выпустить устройства для пассажиров. 

Porsche разрабатывает очки виртуальной реальности для пассажиров заднего ряда. VR-очки будут подстраиваться под езду и манёвры водителя таким образом, что поездка будет похожа на компьютерную игру. Также девайс будет оснащён специальными датчиками, ещё более погружая пассажиров в виртуальную реальность. 

Разработка ведётся отделом Porsche AG, отвечающий за интеллектуальную мобильность. Полагается, что серийное внедрение технологии в автомобили начнётся уже через три года. 

Тем не менее, презентация VR в автомобиле намечена уже на сентябрь 2019 года. Презентация будет проведена во Франкфурте.