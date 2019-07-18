18.07.2019, 22:06
Porsche тестирует VR в авто
ИА «Ореанда-Новости». Компания Porsche рассказала о своей новой разработке. Однако речь идёт не о новых автомобилях или их улучшенных деталях. На этот раз компания намерена выпустить устройства для пассажиров.
Porsche разрабатывает очки виртуальной реальности для пассажиров заднего ряда. VR-очки будут подстраиваться под езду и манёвры водителя таким образом, что поездка будет похожа на компьютерную игру. Также девайс будет оснащён специальными датчиками, ещё более погружая пассажиров в виртуальную реальность.
Разработка ведётся отделом Porsche AG, отвечающий за интеллектуальную мобильность. Полагается, что серийное внедрение технологии в автомобили начнётся уже через три года.
Тем не менее, презентация VR в автомобиле намечена уже на сентябрь 2019 года. Презентация будет проведена во Франкфурте.
Porsche разрабатывает очки виртуальной реальности для пассажиров заднего ряда. VR-очки будут подстраиваться под езду и манёвры водителя таким образом, что поездка будет похожа на компьютерную игру. Также девайс будет оснащён специальными датчиками, ещё более погружая пассажиров в виртуальную реальность.
Разработка ведётся отделом Porsche AG, отвечающий за интеллектуальную мобильность. Полагается, что серийное внедрение технологии в автомобили начнётся уже через три года.
Тем не менее, презентация VR в автомобиле намечена уже на сентябрь 2019 года. Презентация будет проведена во Франкфурте.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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