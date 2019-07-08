ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил проект первой частной автотрассы под названием «Меридиан», которая должна соединить страны Западной Европы и Китай.

Премьер-министр дал поручения сотрудникам Минтранса и Минэкономразвития обеспечивать консультирование инициатора проекта «Русскую холдинговую компанию» по вопросам привлечения инвесторов, в том числе китайских.

Известно, что частные строительные компании выдвинули требование, чтобы правительство обеспечило им минимальный гарантированный доход в размере 35 миллиардов рублей в год в качестве гарантии от политических рисков.

Общая стоимость строительства составляет 594 миллиарда рублей. Протяжённость автомагистрали «Меридиан» – 8445 километров, длина российского сегмента – более 2000 километров. Строительство планируется завершить к 2024 году.