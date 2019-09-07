ИА «Ореанда-Новости». Авторынок в России в августе упал на 1,3% до 145545 автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые восемь месяцев 2019 года российский рынок составил 1 миллион 114 тысяч 263 автомобиля (снижение на 2,3%).

«В августе существенных изменений в ситуации на рынке не было, поскольку продажи остались ниже хорошего уровня, достигнутого годом ранее», - комментирует ежемесячный отчёт председателя комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

Лидерство на российском авторынке держит АВТОВАЗ, который в августе продал 30012 автомобилей Lada (+ 5%). Второе место по продажам заняла KIA - реализация 18 351 автомобиля (-2%) обеспечила лидерство корейской марки на рынке транспортных средств. Третью строчку сохраняет Hyundai с индексом 14062 проданных автомобиля, что соответствует прошлогоднему показателю. Вслед за автомобилями Renault - авто этой марки выбрали 12957 покупателей (+ 12%). Пятерку лидеров замыкает Toyota, продажи которой составили 9122 автомобиля (-6%). В ТОП-10 самых продаваемых брендов на конец августа также вошли Volkswagen (8527 единиц, -1%), Skoda (7007 единиц, + 4%), Nissan (5938 единиц, -16%), ГАЗ (5293 единицы, + 6%) и BMW (3525 ед., + 17%).