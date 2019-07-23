ИА «Ореанда-Новости». Французский бренд объявил о партнерстве с Volume Graphics, которая разрабатывает программное обеспечение для визуализации данных. Специалисты проведут совместную работу по внедрение программного решения в краш-тесты.

Ник Честер – директор проекта по техническим разработкам отметил, что все машины F1 должны быть оснащены лёгкими и долговечными. Это повысит эффективность работы всего транспорта. Он также заявил, что все элементы спроектированы с небольшим запасом прочности. После изготовления и эксплуатации все компоненты автомобиля тестируются также как и элементы, задействованные в аэрокосмическом производстве.

Так же он добавил, что безопасностью и надежностью в Формуле 1 не пренебрегают. Честер уверен, что новое сотрудничество – возможность раздвинуть границы инноваций в конструкции шасси и двигателей.