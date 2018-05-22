ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Железная дорога России предоставила гражданам страны возможность в течение трёх дней закупиться билетами, стоимость которых снижена на 90 процентов. Это касается плацкартных вагонов, в купе действует только 70-процентная скидка. Стоит поторопиться, потому что акция будет действовать только до 25 мая включительно.

Льгота предоставляется только на поезда дальнего следования. При этом такая распродажа связана с акцией под названием «Неделя подарков». Дело в том, что вот-вот в стране начнутся летние школьные каникулы, поэтому железная дорога решила предоставить ученикам и студентам возможность попасть домой, сэкономив деньги.

Каждый день в акции участвует два поезда в два разных направления. При этом дата этих поездов не позднее 7 июня. Купить акционные билеты можно на самом сайте Российской железной дороги, либо в мобильном приложении РЖД, называется оно «РЖД Пассажиам», доступно для бесплатного скачивания в «маркетах». Искать дешёвые билеты нужно в подрубрике «Акции/специальные тарифы». В обычных кассах вам также доступна информация о наличии таких билетов.

Куда можно отправиться со скидкой?

Взять билет за десять процентов от стоимости можно в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Липецк, Льгов, Новосибирск, Омск, Астрахань и Йошкар-Ола.

Стоит отметить, что скидка касается только стоимости проезда, все остальные сервисные услуи будут иметь обычную стоимость, это же касается постельного белья.

В РЖД рассказали, что с января нынешнего года в кассах и дочерних филиалах реализовано не менее 300 различных скидок и акций, цель которых – предложить пассажирам в поездах дальнего следования доступные цены в различных типах вагонов. Чаще всего акции проводят для поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении.

При этом организация предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить людей доступным по всем меркам транспортом.

Напомним, недавно в Госдуме приняли закон, согласно которому с 1 января 2019 года в нельзя будет вернуть просто так билеты на поезда дальнего следования. Возвращать деньги за невозвратные билеты в случае вашей болезни, либо того, с кем вы собирались ехать. Также вернут деньги в случае смерти члена семьи. Если пассажир получил травму и не может ехать – придется подтвердить это документом.