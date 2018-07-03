ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Российская железная дорога» прокомментировала информацию СМИ о том, что они планируют отказаться с 2025-го года от закупок плацкартных вагонов. Как оказалось, РЖД продолжит закупать плацкарты, просто они будут другими – нового поколения, которые будут комфортнее для пассажиров.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что в планах РЖД перестать закупать плацкартные железнодорожные составы, вместо этого будут закупать вагоны купе, в которых будут иметь душевые кабины и сервисные зоны. Однако в РЖД рассказали, что компания действительно намерена модернизировать старые и закупать новые пассажирские вагоны, только эти вагоны будут и плацкартными, и купейными. Сейчас как-раз разрабатываются возможные концепции новых плацкартов, которые будут отличаться улучшенным индивидуальным комфортом для пассажиров.

Для этого проекта будут учитываться мнения пассажиров и экспертов. Причём в случае закупки или производства новых вагонов, цена на них останется прежней, так как цены на проезд в поездах устанавливаются и полностью регулируются государством.

В мае руководство РЖД заявляло о том, что компания намерена заменить старые плацкартные составы на новые купейные, которые будут как одноэтажными, так и двухэтажными. Эти вагоны появятся в рамках проекта «2019» и «2020» и пополнят парк дочерней компании РЖД – «Федеральной пассажирской компании».

Новые вагоны будут отличаться повышенным комфортом. Это может быть вибро- и звукоизоляция стен, более широкая спальная полка и регулировка температуры.

На прошлой неделе в поездах РЖД появилась новая услуга – перевозка животных без сопровождающего. Разрешили отправлять поездом собак, котов, грызунов и черепах в отдельных клетках без личного присутствия хозяина. За питомцами в этом случае следят проводники, однако хозяин обязан позаботиться о наличии у животных еды, воды и наполнителя для туалета в случае необходимости.



