ИА «Ореанда-Новости». Почти пятьдесят поездов с двумя ярусами будут запущены между Мурманском и Санкт-Петербургом со следующего года. О внедрении такого транспорта рассказал и.о. губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщается, для дорожного пути Санкт-Петербург - Мурманск будет приобретено 48 единиц двухэтажного транспорта, а также 3 вагона-ресторана.

Помимо этого, руководство области отметило, что уже осенью этого года город будет запущен рейс по данному направлению. Осуществляться он будет при поддержке бюджетной авиакомпанией «Победа».

Договорённость по данному вопросу была достигнута с вице-премьером Максимом Акимовым. Будет запущен и дополнительный двухэтажный поезд между столицей и Санкт-Петербургом. Поезд встанет на рельсы в августе текущего года. Дорога из одного города в другой займет около 10 часов.