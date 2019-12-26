26.12.2019, 21:17
Россия начала испытание самого тяжёлого военного вертолёта
ИА «Ореанда-Новости». Россия начала испытание самого тяжёлого военного вертолёта Ми-26Т2В. Информация была опубликована на официальном сайте холдинга «Вертолёты России» сегодня, 26 декабря.
Руководитель «Вертолётов России» Андрей Богинский сказал, что вертолёт Ми-26Т2В будут испытывать на четырёх разных полигонах на протяжении всего 2020 года. В летательных испытаниях будут участвовать смешанные экипажи вертолёта, в том числе и сотрудники ВКС России.
Предварительные испытания, которые проводятся на заводе изготовителя, были закончены. Теперь военный вертолёт переходит к государственным испытаниям.
Руководитель «Вертолётов России» Андрей Богинский сказал, что вертолёт Ми-26Т2В будут испытывать на четырёх разных полигонах на протяжении всего 2020 года. В летательных испытаниях будут участвовать смешанные экипажи вертолёта, в том числе и сотрудники ВКС России.
Предварительные испытания, которые проводятся на заводе изготовителя, были закончены. Теперь военный вертолёт переходит к государственным испытаниям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии