Информация была опубликована на официальном сайте холдинга «Вертолёты России» сегодня, 26 декабря.Руководитель «Вертолётов России» Андрей Богинский сказал, что вертолёт Ми-26Т2В будут испытывать на четырёх разных полигонах на протяжении всего 2020 года. В летательных испытаниях будут участвовать смешанные экипажи вертолёта, в том числе и сотрудники ВКС России.Предварительные испытания, которые проводятся на заводе изготовителя, были закончены. Теперь военный вертолёт переходит к государственным испытаниям.