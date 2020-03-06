ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба Минтранса разъяснила правила пребывания в метро с едой и кофе. Как такового запрета нет, однако региональные власти вправе ввести особые нормы в своих правилах.

На федеральном уровне действуют типовые правила, которые были утверждены около года назад. Документ содержит универсальные правила пользования метро в городах России. Также в правилах пользования метро входят обязанности сторон, порядок и условия провоза багажа и так далее.

Например, в московском метрополитене нельзя находиться в пачкающей или зловонной одежде, а также с багажом, предметами и продуктами, которые могут испачкать пассажиров, вагоны и устройства станций.