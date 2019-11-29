ИА «Ореанда-Новости». «Пассажиры» изменённого плацкарта рассказали, что им понравилось в новой концепции.

«Пассажирами» стали граждане, которые смогли осмотреть и протестировать полномасштабный макет плацкарта новой концепции. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

1 346 человек поделились своим мнением. 78% в целом хорошо оценили изменённый концепт привычного пассажирского вагона. Люди положительно оценили шкафы, индивидуальные столики для каждого уровня полок. Однако 11% заявили, что изменения им совсем не понравились.

В общем оценка представленного изменённого варианта составила 4,3 балла из пяти.