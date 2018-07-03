ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сервис «Avito Авто», где размещают авто-объявления, провёл опрос среди своих пользователей – автовладельцев. Людей просили поделиться информацией, какой штраф они получали за свой опыт вождения и считают самым распространённым.

Для того, чтобы составить рейтинг самых распространённых среди россиян штрафов, представители сервиса предложили своим пользователям выбрать одно или несколько правонарушений, за которые их штрафовали.

Результаты исследования показали, что поговорка «какой русский не любит быстрой езды» – актуальна. Самым распространённым штрафом оказался за превышение скоростного режима. За этот штраф проголосовало 80 процентов опрошенных. Далее следует не пристёгнутый ремень безопасности и разговоры по мобильному телефону во время управления автомобилем.

Также в ТОП-5 самых распространённых нарушений, за который россияне получают взыскания от сотрудников ГИБДД, вошли парковка в неположенных местах и езда без включения сигнала поворота, где он был необходим.

Чуть меньше голосов получали организаторы исследования от нарушителей, пересекающих сплошную линию разметки, обгоняющих в неположенном месте. Только два процента опрошенных сообщили, что получали штраф за езду в нетрезвом виде.

При этом людям предлагалось ответить, сколько денег за последние полгода они выплатили на погашение штрафов. Подавляющее большинство респондентов (около 72 процентов) сообщили, что за это время выплатили не более 1000 рублей за свои нарушения ПДД. Одна пятая часть опрошенных заявили, что им нарушения обошлись от тысячи до пяти тысяч рублей. Четыре процента отдали до 10 000 рублей за свой стиль езды, и только два процента больше десяти тысяч.





