ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис для путешественников Туту.ру провёл опрос более 3 тысяч россиян о времени начала авиаперелётов.

Участникам исследования был задан вопрос о том, в какое время суток им удобнее всего летать самолётом. 42 % респондентов заявили, что они в первую очередь обращают внимание на цену билета, а не время вылета. Помимо этого в опрос оказались вовлечёнными люди, вовсе не пользующиеся воздушным транспортом, – об этом заявил каждый пятый.

Тем не менее по остальным респондентам статистика распределилась следующим образом. Больше всего опрошенных – 14 % – сообщили, что им наиболее удобно вылетать утром. Чуть меньше – 12 % – указали ночь. 10 % высказались за день. Вылетать же вечером предпочитают всего 2 % принимавших участие в опросе.