ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Российского дорожного научно-исследовательского института предложили новый способ борьбы с обледенением дорог и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть автомобильных дорог, – применение электропроводящего цементобетона.

Проведённое исследование показало, что на поверхности так называемых тёплых дорог, выполненных из этого материала, таяние снега и льда будет происходить быстрее. При этом такое покрытие можно укладывать только по краям дороги, а вода из растаявшего снега будет стекать в ливневую канализацию.

Для пешеходов и водителей покрытие безопасно, поскольку сверху его предполагается покрывать защитным слоем, а снизу будет обеспечено заземление.

Глава Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская заявила, однако, что реализация данного проекта является достаточно дорогостоящей.