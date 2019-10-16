ИА "Ореанда-Новости" Со следующего года российских автомобилистов будут проверять на наличие наркотических средств. Соответствующие приборы были представлены на выставке в городе Санкт-Петербурге.

По информации, предоставленной главой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (или ГИБДД) Михаилом Черниковым, применение специальных устройств, благодаря которым можно определить наличие средств наркотического воздействия в организме человека, запланировано на следующий год. Такую информацию озвучил Михаил Черников на специализированной выставке, которая состоялась на днях в городе Санкт-Петербурге. В ходе проведения мероприятия глава ГИБДД России также рассказал о контрольных приборах, способных выявить на отечественных дорогах водителя, находящегося под воздействием наркотических средств. Использовать «наркотестеры» сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения готовы уже со следующего года. Их использование поможет «убрать» такого водителя с дороги, таким образом, его освидетельствовав.

Стоит также отметить, что ранее стало известно об изменениях в правилах регистрации автомобилей. По информации, предоставленной начальником управления надзорной деятельности Госавтоинспекции министерства внутренних дел Российской Федерации Романом Мишуровым, с 1 января следующего года при покупке нового автомобиля необходимо озаботиться его регистраций непосредственно в день покупки. Это правило касается и установки государственных номеров в салонах по продаже автомобилей.