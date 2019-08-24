ИА «Ореанда-Новости». Вертолёт разбился в Каневском районе Краснодарского края во время полевых работ.

 Пилот не смог поддерживать необходимую высоту.  Он умер в результате несчастного случая. Это стало известно сегодня вечером, 24 августа.  Администрация Краснодарского края сообщает информацию по инциденту.

 Известно, что вертолёт Ми-2 выполнял сельскохозяйственные работы.  Вертолёт разбился и загорелся.  Пилот не смог покинуть пульт управления и умер.  Сотрудники следственного комитета выехали на место происшествия.

 После падения корпус вертолёта был сильно повреждён и почти полностью сгорел.

 Отмечается, что было разрешение на полёт, ферма имела соглашение с компанией, которая предоставила вертолёт, и пилот был опытным.