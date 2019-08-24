ИА «Ореанда-Новости». Вертолёт разбился в Каневском районе Краснодарского края во время полевых работ.

Пилот не смог поддерживать необходимую высоту. Он умер в результате несчастного случая. Это стало известно сегодня вечером, 24 августа. Администрация Краснодарского края сообщает информацию по инциденту.

Известно, что вертолёт Ми-2 выполнял сельскохозяйственные работы. Вертолёт разбился и загорелся. Пилот не смог покинуть пульт управления и умер. Сотрудники следственного комитета выехали на место происшествия.

После падения корпус вертолёта был сильно повреждён и почти полностью сгорел.

Отмечается, что было разрешение на полёт, ферма имела соглашение с компанией, которая предоставила вертолёт, и пилот был опытным.