В пятницу из аэропорта города Челябинска из-за проблем с двигателем не смог вылететь в столицу России самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании "Аэрофлот". Об этом передает РИА Новости, которое получило информацию от пресс-службы челябинского аэропорта.Собеседник агентства также сообщил о нахождении 79 пассажиров этого самолёта в челябинском аэропорту. По его словам, в скором времени должны прибыть специалисты авиакомпании.