20.12.2019, 08:38
Самолёт SSJ100 из-за проблем с двигателем не совершил вылет из челябинского аэропорта
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу из аэропорта города Челябинска из-за проблем с двигателем не смог вылететь в столицу России самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании "Аэрофлот". Об этом передает РИА Новости, которое получило информацию от пресс-службы челябинского аэропорта.
Воздушное судно компании "Аэрофлот" из Челябинска должно было отправиться в Москву в 05.55 мск. Пилоты несколько раз безрезультатно пытались запустить двигатели.
Собеседник агентства также сообщил о нахождении 79 пассажиров этого самолёта в челябинском аэропорту. По его словам, в скором времени должны прибыть специалисты авиакомпании.
Воздушное судно компании "Аэрофлот" из Челябинска должно было отправиться в Москву в 05.55 мск. Пилоты несколько раз безрезультатно пытались запустить двигатели.
Собеседник агентства также сообщил о нахождении 79 пассажиров этого самолёта в челябинском аэропорту. По его словам, в скором времени должны прибыть специалисты авиакомпании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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