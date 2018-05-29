ОРЕАНДА-НОВОСТИ При этом ограничение срока действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» введено регулятором до 30 числа. Как уточнили в пресс-службе, компания подала необходимые документы об устранении нарушений, после чего специалисты Росавиации прибыли в Саратов с проверкой. «Никаких официальных итогов, решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении. Анее Позднее авиаперевозчик возобновил продажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы и сократил половину зарубежных чартеров на лето, рассчитывая, что к концу мая Росавиация возобновит действие его сертификата эксплуатанта.

Напомню, 17 мая "Саратовским авиалиниям" поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. Как следует из письма Росавиации, ведомство просит компанию до 30 мая вывезти всех пассажиров, находящихся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, срок пребывания за границей которых заканчивается после 30 мая. После этого "Саратовские авиалинии" не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании. Проверки "Саратовских авиалиний" начались после крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, при котором погиб 71 человек.

При этом, Минтранс поручил Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний". Как рассказали в министерстве, ведомство определит, кто будет доставлять пассажиров по конкретным маршрутам, а также выяснит, каковы возможности перевозчика по выплате зарплат сотрудникам и возврату денег пассажирам, отказавшимся от полета.

Будет проведена оценка финансовых возможностей "Саратовских авиалиний" по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам заработной платы персоналу "Саратовских авиалиний"», — сообщили в министерстве. Минтранс также поручил Росавиации оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников.

Росавиация откроет «горячую линию» для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения связанных с этим вопросов.