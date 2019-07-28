ИА «Ореанда-Новости». Virgin Hyperloop One подписала контракт с правительством Саудовской Аравии, согласно которому подразумевается создание испытательного участка высокоскоростной транспортной системы. Длина участка объявлена ​​на уровне 35 км, что сделает его самым длинным сегментом Hyperloop в мире.

Согласно согласованному проекту, к северу от Джидды будет построен 35-километровый туннель, предназначенный для герметичных капсул, способных перевозить людей до 10 раз быстрее, чем любой из существующих в мире поездов.

Для реализации своей идеи компания формирует открытую экосистему, сотрудничая с железнодорожным оператором Deutsche Bahn, сталелитейным заводом Tata Stee, а также ищет новых партнёров и инвесторов. Для строительства крупной сети компания также ищет поддержки в государстве.