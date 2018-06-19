ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В департаменте строительства Москвы пообещали, что до конца июня в столице завершат благоустраивать Щёлковское шоссе. Также до конца месяца во всех дворах Подмосковья оцифруют ямы, чтобы в регионе у людей появилась возможность пользоваться приложением «Ямы на дорогах».

В этом месяце все работы по благоустройству территорий вокруг Щёлковского шоссе закончат. Это касается участка от МКАДА до Садового кольца. Под благоустройство также попали дворы первой линии – благоустроят въезды в них.

Всего в рамках этого проекта было облагорожено почти полмиллиона квадратных метров газонов, посажено почти три с половиной тысячи деревьев и кустарников, а гранитом вымощено около шести тысяч квадратных метров.

Напомним, модернизацию и расширение шоссе завершили в конце 2017 года, а началась она пятью годами ранее – в 2012 году. При этом из бюджета было выделено около 9,8 млрд рублей.

Это не все новости. В Подмосковье, во дорах жилых домов, главы муниципалитетов должны организовать работу по оцифровке ям. На эту задачу правительство выделило властям в Подмосковье десять дней. Особо внимание обратили на обязательную оцифровку ям в городах компактного проживания.

Это делается для того, чтобы жители Подмосковья с помощью специального приложения, могли подать заявку коммунальным службам о необходимости ремонта ямы на участке дороги, а после с помощью этого же мобильного приложения контролировать, как выполнена работа. Это идея Министерства ЖКХ.

По мнению министра, человек с помощью приложения сможет сделать фото ямы, отправить заявку на ремонт, проверить ход выполнения работы, а после закрыть заявку. Приложение в Подмосковье будет работать по принципу приложения «Ямы на дорогах». Его планируют запустить уже 10 июля.

Всего в Подмосковье планируется благоустроить за четыре года 6,2 тысячи дворов, причём ямы во дворах коммунальные службы должны «залатать» уже к концу лета.



