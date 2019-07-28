ИА «Ореанда-Новости». Северная Корея выпустила российское рыболовецкое судно «Сянхелин-8», которое находилось в порту Вонсан более 10 дней. Об этом сообщило посольство России в северокорейской республике в Твиттере.

Корабль "Сянхайлин-8" был задержан пограничными войсками Северной Кореи, поскольку моряки нарушили правила въезда в страну. Посольство России в Пхеньяне объявило об освобождении траулера. Дипломатам пришлось приложить немало усилий, чтобы освободить русских моряков.

Арест судна произошел в ночь с 16 на 17 июля.

На борту корабля, на котором шла добыча крабов, находились 15 граждан России и два гражданина Южной Кореи. Ранее сообщалось, что на российском корабле, задержанном КНДР, запасы провизии истощаются.